انت الان تتابع خبر التربية تحدد مصير الامتحانات في مدارسها بكردستان وخارج العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية أن امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول لمدارس ممثلية الوزارة في أقليم كودستان (أربيل ، دهوك ، سليمانية) وخارج البلاد للعام الدراسي 2020 – 2021 لازالت قائمة.

