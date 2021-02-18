صالح وتولر يؤكدان أهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد

المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية قال في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة ومختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تطوير آفاق التعاون في سياق الحوار الاستراتيجي، وصولاً إلى شراكة استراتيجية في مختلف المجالات تخدم المصالح المتبادلة وتعود بالسلام والمنفعة على الشعبين وكل المنطقة".وبحسب البيان، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة التنسيق لمكافحة فلول الإرهاب، وترسيخ سلطة الدولة في فرض القانون و احترام سيادتها"، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية تخفيف حدة التوترات في المنطقة وعدم زج البلاد في صراعات الآخرين".

من جانبه، أكد السفير الأمريكي التزام بلاده بدعم أمن واستقرار وازدهار البلاد وترسيخ سيادتها، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".