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تعرف على الفئات المستثناة من حظر التجول في واسط

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة واسط‎، اليوم الخميس، شمول عشر فئات بالاستثناء الخاص من حظر التجوال الصحي من فيروس .
قسم الإعلام في مديرية شرطة واسط‎ قال في بيان تلقته الخليج 365: "تقرر شمول منتسبي الملاكات المدرجة ادناه بالتجوال لمزاولة أعمالهم خلال أيام حظر التجوال الصحي الوقائي والمشمولين بالدوام الرسمي خلال أيام الحظر مع التزامهم بالإجراءات الوقائية كافة من ارتداء الكفوف والكمامات والتباعد الاجتماعي".

وشملت الاستثناءات كل من، دوائر الاجهزة الأمنية كافة، منتسبو الحشد الشعبي، الكوادر الصحية بجميع أصنافها، منتسبو دائرة الكهرباء، منتسبو البلدية، منتسبو دائرة المجاري، العجلات الناقلة للنفط، محال بيع المواد الغذائية، نقل المواد الغذائية والخضار، المخابز والافران والمعجنات، بحسب البيان.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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