القبض على ثلاثة ارهابيين من ممولي داعش غربي نينوى

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وزارة الدفاع ،اليوم الخميس، القاء القبض على ثلاثة ارهابيين يقومون بتمويل مضافات الدواعش في منطقة شركة مطار حنيف بالجزيرة غربي نينوى.



الوزارة ذكرت في بيان تلقت "الخليج 365" نسخة منه، انه وبعملية استخبارية نوعية وفق معلومات دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع استخبارات فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين وضبط العجلة التي يستقلونها، مشيرة الى ان الارهابيين يقومون بتمويل مضافات الدواعش بالاغذية والوقود والسلاح في منطقة شركة مطار حنيف بالجزيرة غربي نينوى، واضافت ان الارهابيين هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.