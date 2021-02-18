"حظر بي بي سي".. مغردون يشنون حملة ضد "انتهاكات" الشبكة البريطانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سقطات ارتكبتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، خلال الآونة الأخيرة، تناولها مغردون رفضا لهجوم من القناة على عدد من الدول العربية.

مغردون تحت هاشتاق #بلوكبيبي_سي اعتبروا أن تلك السقطات تدحض مزاعم استقلالية الشبكة البريطانية، وتكشف ما قالوا إنها "الأدوار المشبوهة" لها "وتوظيف الاعلام لتسويق أجندته العدائية الداعمة للإرهاب ونشر الفتنة والاضطرابات".

واعتبر المغردون أن الإعلام التابع للشبكة البريطانية سواء القناة أو الموقع يبث تقارير كاذبة تستهدف الإساءة للدول العربية، فيما تغيب عنها تغطيات أخرى تكشف جرائم جنائية وسياسية وحقوقية وأمنية وأخلاقية لا تخدم أجندتها.

ممولة من التنظيمات الإرهابية

الكاتب السياسي السعودي، خالد الزعتر، قال إن قناة BBC العربية سيطرت عليها شخصيات مقربة من جماعات الإسلام السياسي وسعت لتحويلها إلى تجسيد حقيقي لمعنى (الإعلام الكاذب) وتواصل هذه القناة الهجوم على دول الاعتدال في المنطقة وآخرها الإمارات تحت مسمى دعم الحريات.

وأضاف: "الإعلام الذي يسمح للحاقدين بالسيطرة على خط تحريره سيتحول مع الوقت إلى (إعلام فاشل) وسينتهي به الأمر (للسقوط المدوي)، وهذا هو الحال مع قناة BBC التي يسيطر على توجهاتها أصحاب الأفكار الحاقدة على الدول العربية".

حساب يدعى "شاعر الخليج"، قال إنه "مع زيادة الوعي فالمجتمع الحمدلله نسبة كبيرة من الشباب العربي صارو فاهمين توجهات وحركات هذه القنوات الخسيسة وكل يوم تنفضح القنوات أكثر".

فقدت مصداقيتها

عارف الزياني كتب على تويتر: "قنوات إعلامية فقدت مصداقيتها وموضوعيتها ومهنيتها، تحاول أن تكون وسيلة لضرب استقرار الدول ونشر الفتن بين الشعوب، عفواً أيها الفاشل فالربيع العربي لن يتكرر ولن يعود!".

الباحث في الشؤون الأمنية بالسعودية، أحمد الهدلة، قال إن "محاولة شيطنة الإمارات العربية المتحدة من قِبل قناة الكذب والدجل الجزيرة وقناة بي بي سي لم تكن وليدة اليوم ولكنها هذه الأيام زادت من أجل التغطية على نجاح تجربة الإمارات الفضائية".

وأضاف: "هذه القنوات تحاول عبثا تغطية الشمس بغربال، فالإمارات معروفة لا ينقص من مكانتها وشاية حاقد".





مقاضاتها دوليا

فيما طالب حساب يدعى "أفكار وحكم" برفع دعوى دولية ضد القناة لوقف سياساتها المعادية.

وأضاف: "أتمنى من الأخوة المحامين رفع دعوى على القناة لكي تلزم حدودها، القناة جنت جنونها من يوم دولة الإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على عصابة الإخوان".

وكتب حساب يدعى "شاعر": " من سنه 2019 وأنا أقيم في مملكة البحرين لم نشعر بفرق بين مقيم وابن البلد، قيادة حكيمه وحكومة منظمة وبلد جميل حفظ الله مملكة البحرين".

فاطمة مبارك شاركت في الهاشتاق بقولها: "لو كانت هناك دول عظمى همها الإنسان. لو كان هناك منظمات حقوق إنسان نزيهة تؤدي دورها كما ينبغي.. لو كان هناك إعلام حر يدعم الحقوق ويشهر بالانتهاكات والمجرمين. ما رأينا مشهد #إعدام_الرافعات طوال 40 عاما يمارس بكل حريه في #إيران دون أن يحركوا ساكناً وما خفي أعظم".

قنوات مأجورة

الخبير في الشؤون السياسية والأمنية، أمجد طه، كتب على تويتر: "كما هاجمتBBC البحرين والسعودية اليوم تهاجم الإمارات رمز النجاح والتقدم العربي، مع تقدمنا يزداد عويلهم".

وكتب حساب يدعى "أبوحمدان" قائلا: "مواجهة الإعلام المضلل ذلك الإعلام السيئ الذي يتعمد الكذب والتضليل ويحترف نشر الأكاذيب والأباطيل ويجتهد في تشويه كل ما هو ضد الوطن ويسعى لتدمير العقول والمشاعر والأخلاق ونشر الإساءة والكراهية للوطن.. يستحق منا أن نمنحه غير بلوك".

وأضاف: "مهما حاولتم ومهما مولتم لن تستطيعوا أن تغيروا قناعاتنا أو تثنونا عن وطنتينا بكذب اختلقتموه، تقارير كاذبة تقدموها على إعلامكم، أنصدق تفاهاتكم الواردة إلينا من قنوات مأجورة وننكر فضل دولتنا وكرمها على شعبها".

عملاء وخونة

بدوره، كتب حساب يدعى "الدرع الإماراتي": "التكتيك الحالي واحد.. ترويج الشائعات المضللة حول الإمارات والبحرين ومصر.. النتيجة: لا شيء غير تأكيد المنهج المشبوه ومصدر الجهات المعادية لدولنا".

وتابع: "قناة BBC العربية تخدم أجندات الدول الإقليمية التي تستهدف الإمارات وتتخذ هذه الأيام ملف حقوق الإنسان منطلقا لها عبر - قصص مفبركة ومضللة - وأدوات إرهابية هاربة تم تحويلها لحقوقيين ومعارضين وهم ليسوا إلا عملاء السفارات برتبة خونة الأوطان. سقوط مدو للمهنية الإعلامية!".

المحامي راشد السويدي كتب على حسابه بتويتر: "هذه القنوات انكشفت على حقيقتها أمام الشعب العربي، ونعلم أنها تعمل ضمن خطط ممنهجة، وتتربح من جهات تدفع لها وتحتضن المرتزقة بغية نشر الفتن بيننا لأنهم يعلمون قوتنا في وحدتنا وديدنهم فرق تسد ومن ثم تمزيق الوطن العربي ونهب خيراته".