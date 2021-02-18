شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المؤشرات الاقتصادية × 3 سنوات.. "قطاع الاتصالات الأعلى نمواً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نجاح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى الحفاظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا، من خلال تحقيق معدل نمو16% خلال العام المالى الحالى، وذلك خلال بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، في جلسته المعقودة يوم 7 فبراير 2021، والذي ألقاه بشأن أداء وزارته الفترة السابقة، واُحيل إلي لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراسته.

وفي هذا الصدد، نستعرض تطور أداء قطاع الاتصالات من خلال استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية له على مدار الأعوام المالية الثلاثة السابقة في ضوء كلمة الوزير علي النحو الآتى:

1- ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 80.1 مليار جنيه فى 2017/2018 إلى 93.5 مليار جنيه فى 2018/2019 ثم 107.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضى.

2- ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 3.2% إلى4% لتصل إلى 4.4%.

3- نمت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار لتبلغ 4.1 مليار دولار أمريكي.

4- شهد عدد العاملين بالقطاع نموا متزايدا من 233 ألف عامل ثم 256 آلف عامل وصولا إلى 281 الف عامل.

5- كما تقدم مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة خلال عام من المركز 92 إلى 84 خلال العام الحالى.