شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت رشاد يتقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الكاتب الصحفى رفعت رشاد عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، بأوراق ترشحه للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، على مقعد النقيب، والمقرر إجراؤها فى مارس المقبل.

وقال رفعت رشاد: "البدل حق وسيزداد طالما أن النقابة تفاوض بقوة لزيادته، ستكون زيادة البدل كل عام ثابتة حتى نواكب غلاء المعيشة، شعارنا أنقذوا النقابة".

ويذكر أن نقابة الصحفيين، بدأت اليوم الخميس، تلقى طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، وتستمر لمدة خمسة أيام على أن ينتهى باب التقديم الإثنين الموافق 22 فبراير.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التنازلات والطعون فى الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهى فى الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن فى اليوم نفسه الكشف النهائى للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) حال اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون فى مجلس النقابة وتفويضهم فى اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة فى لجنة الإشراف على الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للإشراف على العملية الانتخابية.