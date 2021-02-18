شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى أبرز الاكتشافات الأثرية خلال عام كورونا؟ بيان وزير السياحة أمام النواب يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أن مصر شهدت أكبر حجم من الاكتشافات الأثرية خلال عام جائحة كورونا "كوفيد - 19"، وذلك خلال البيان الذى ألقاه فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز الاكتشافات الأثرية التى شهدتها خلال الفترة يناير 2020 – يناير 2021:

- 31 يناير 2020: الإعلان عن الكشف عن 16 مقبرة عائلية بداخلها ٣٠ تابوتا تخص كبار كهنة المعبود جحوتي بمنطقة آثار الغريفة بالمنيا.

- 12 فبراير 2020: الكشف عن 83 مقبرة بمنطقة آثار كوم الخلجان بمحافظة الدقهلية.

- 18 أبريل 2020: الإعلان عن الكشف عن مجموعة من التوابيت الحجرية والخشبية والأثاث الجنائزي بموقع جبانة

الحيوانات والطيور المقدسة بمنطقة آثار سقارة.

- 24 أبريل 2020: الإعلان عن الكشف عن تابوت خشبي من الأسرة السابعة عشر بالإضافة إلى مجموعة من الأثاث الجنائزي بمنطقة ذراع أبو النجا بالأقصر.

- 17 مايو 2020 الكشف عن مقبرة فريدة ترجع للعصر الصاوي بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا.

- يوليو 2020: الكشف عن عدد من البلوكات الأثرية والتماثيل من الجرانيت الوردي بمنطقة ميت رهينة.

- سبتمبر 2020: اكتشاف مقابر وعدد من التوابيت الحجرية و تماثيل الأوشابتى والتماثيل الخشبية و الأوانى الكانوبية والتمائم بمنطقة الغريفة بتونا الجبل بالمنيا.

- 3 أكتوبر 2020: الإعلان عن الكشف عن 59 تابوتا خشبيا ملونا ومغلقا داخل آبار للدفن بمنطقة آثار سقارة في مؤتمر صحفي عالمي بحضور أكثر من 50 سفيرا.

- 14 نوفمبر 2020: الإعلان عن الكشف عن أكثر من 100 تابوت خشبي ملون و40 تمثالا خشبيا للإله بتاح سوكر وعدد من تماثيل الأوشابتيوالتمائم، و 4 أقنعة من الكارتوناچ المذهب في مؤتمر صحفي عالمي حضره أكثر من 300 صحفي وإعلامي مصري وأجنبي.

- 16 يناير 2021: الإعلان عن الكشف عن المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت زوجة الملك تتي، وآبار وتوابيت ومومياوات تعود إلى الدولة الحديثة وبردية طولها 14 متر وتماثيل أقنعة خشبية في منطقة آثار سقارة.

- يناير 2021: الإعلان عن الكشف عن بقايا حصن روماني بأسوان.

- يناير 2021: الإعلان عن الكشف عن 16 دفنه في مقابر منحوتة في الصخر، وعدد من المومياوات بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية.