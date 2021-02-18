شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات رئيس النواب × أسبوع.. "السيسى راعى التنمية.. والعدالة الضريبية مبدأ دستورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجارى، مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وحسمها بالموافقة النهائية عليها، وأيضا قانونين آخرين بالموافقة النهائية علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 182 لسنة 2020 بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وانعكست مناقشات تلك القوانين على تصريحات المستشار حنفى جبالى، خلال الجلسات العامة، والذى كان له رسائل واضحة بشأن مشروعات التنمية بالدولة وعلى رأسها العاصمة الإداريه بعد تفقده لمبنى مجلس النواب بها، وأيضا تصريحات قاطعه بشأن ما أثير من جدل بالجلسة بشأن تلك القوانين، ونرصد أبرز تصريحات خلال هذا الأسبوع :

- العاصمة الإدارية حلم مصر للعبور إلى المستقبل.

- مبنى مجلس النواب الجديد إعجاز يفخر به كل مصرى .

- العمل متواصل بالعاصمة دون كلل، رغم ما يتعرض له العالم بسبب تداعيات كورونا

- الرئيس عبد الفتاح السيسى، راعى التنمية لاستكمال بناء دولة مدنية حديثة.

- أنا ضد قول مصطلحات أجنبية تحت القبة"

- .يمتنع الكلام فى أى شأن مطروح على اللجان حتى تعرض تقريرها وإلا يعد مصادرة على رأيها

- تبرع "النواب" بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق الشهداء، مظاهرة فى حب الوطن

- إصدار لائحة مجلس الشيوخ إلتزاما دستوريًا، بعد عودته بالتعديلات الدستورية

- إعفاء مكافأة أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب رسالة بشعور النواب المنتخبين بالشعب.

- العدالة الضريبية مبدأ دستورى وأبو المبادئ الدستورية هو مبدأ المساواة.

- التكاليف والأعباء التى تتحملها الدولة فى موازنتها نحن جديرون بتحملها معا.

- خضوع مكافأة أعضاء الشيوخ للضرائب لا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.