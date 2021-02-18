شكرا لقرائتكم خبر عن 4 صحفيين يتقدمون بأوراق ترشحهم لعضوية مجلس النقابة خلال الساعة الأولى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم 4 صحفيين بأوراق ترشحهم للجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، على عضوية مجلس النقابة والمقرر اجراؤها فى شهر مارس المقبل، وذلك خلال الساعة الأولى من فتح باب الترشح، وجاء من بين المرشحين هيثم بطاح و محمد سعد عبد الحفيظ و ابو السعود محمد و ياسر سليم.

بدأت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الخميس، تلقي طلبات الترشح لانتخابات النقيب والتجديد النصفي لستة من أعضاء مجلس النقابة، لمدة خمسة أيام على أن ينتهى باب التقديم الاثنين الموافق 22 فبراير.

ومن المقرر، أن يُفتح باب التنازلات والطعون في الخمسة أيام التالية (من 23 إلى 27 فبراير 2021)، تنتهي في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأخير، ويعلن في اليوم نفسه الكشف النهائي للمرشحين للانتخابات، وتجرى الانتخابات يوم (الجمعة 5 مارس2021) في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف اعضائها.

وكان مجلس نقابة الصحفيين، أعلن من قبل عن تشكيل لجنة للاشراف علي انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات برئاسة خالد ميري وكيل النقابة وعضوية الزملاء الخمسة المستمرون في مجلس النقابة وتفويضهم في اختيار مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لجنة الاشراف علي الانتخابات ومخاطبة الجهات القضائية للاشراف علي العملية الانتخابية.