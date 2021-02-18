أبو الغيط: العلاقات بين باكستان والدول العربية ترتكز على المصالح المشتركة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية التي تربط بين باكستان والدول العربية والتي ترتكز على قاعدة عريضة من المصالح المشتركة والروابط الثقافية والدينية والشعبية.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم في القاهرة مع وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي الذي يقوم حالياً بزيارة لمصر.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية: إن وزير خارجية باكستان أكد خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون بينها وبين الجامعة والدول العربية في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.