بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 4.08 مليون حالة

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل إجمالي عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 4.08 مليون حالة وذلك حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت لندن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بمرض "كوفيد 19-" الذي يسببه الفيروس بلغ 119 ألفاً و159 حالة، وتعافى من المرض 11 ألفاً و99 شخصاً من المصابين حتى الآن.

وأعلنت المملكة المتحدة عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 54 أسبوعاً.