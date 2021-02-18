ارتقی من المركز 35 إلی 33.. “الشان” يحسن الترتيب العالمي للمنتخب الوطني

جدة - عبدالحي حسين - ارتقی المنتخب الوطني من المركز الـ 35 عالمياً إلی المركز 33 في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» لمنتخبات العالم.

وقفز المنتخب الوطني مركزين بعد تتويجه بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين، التي احتضنتها الكاميرون.

واحتل المنتخب الوطني في التصنيف الجديد المركز الرابع افريقيا بعد السنغال (20) تونس (26) الجزائر (31) كما حل ثالثا في التصنيف العربي بعد تونس والجزاٸر.

وارتباطا بالموضوع، حافظ المنتخب البلجيكي على صدارة التصنيف العالمي، متبوعا بفرنسا (المركز الثاني) البرازيل (المركز الثالث) إنجلترا (المركز الرابع) البرتغال (المركز الخامس) إسبانيا (المركز السادس) الأرجنتين (المركز السابع) أوروجواي (المركز الثامن) المكسيك (المركز التاسع) وإيطاليا في المركز العاشر.