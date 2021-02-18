صاحب أغنية “تعال” الشهيرة.. العراقي مصطفى العبد الله لـ”اليوم24″: سعيد بالتعاون مع الحمداوي.. وسأصدر أغنية مغربية

جدة - عبدالحي حسين - كشف الفنان العراقي، مصطفى العبد الله، عن نيته إصدار أغنية مغربية، في المستقبل القريب.

وصرح مصطفى العبد الله لـ”اليوم24″: شكرا للجمهور على الاهتمام بأغنيتي الجديدة “لا تغيب”، هي أول تعاون مع الفنان، كاتب الكلمات، والموزع، جلال الحمداوي”.

وأضاف النجم العراقي: “تعاونت مع جلال الحمداوي للمرة الأولى، لكن أنا متأكد من أنها ليست آخر مرة، وأنا أحضر، حاليا، لأغنية مغربية صريحة، أتمنى صدورها في أقرب وقت”.

ويواصل فيديو كليب أغنية النجم العراقي مصطفى العبد الله “لا تغيب” حصد النجاح، إذ نال 4 ملايين مشاهدة في ظرف أسبوع.

والعمل المذكور ثمرة تعاون بين مصطفى العبد الله، والفنان المغربي جلال الحمداوي، الذي كتب الكلمات، وتكلف بالألحان، والتوزيع، هو من إنتاج شركة “نجوم الدارالبيضاء، في حين أشرف على تصوير الفيديو كليب، المخرج، ياسر الياسري.

يذكر أن النجم العراقي مصطفى العبد الله قد حقق شعبية كبيرة في الوطن العربي من خلال أغنية “تعال”، التي جمعته بالمطربين؛ علي جاسم، ومحمود التركي، وحققت أكثر من 633 مليون مشاهدة على “يوتيوب”.