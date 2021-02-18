اجتماع عاجل بعد تهديد لاعبي فريق مغربي بعدم خوض مباراة البطولة احتجاجا علی مستحقاتهم العالقة

جدة - عبدالحي حسين - يعقد، صباح اليوم الخميس، لاعبو فريق شباب بنكرير اجتماعا مع أعضاء المكتب المسير بهدف إيجاد حل لإشكالية المستحقات المالية العالقة.

وكشف مصدر من داخل فريق بنجرير، في حديثه مع “اليوم 24″، أن لاعبي الفريق امتنعوا، أمس الأربعاء عن خوض الحصة التدريبية قبل العدول عن الخطوة بعد تلقيهم تطمينات من طرف المكتب.

وشدد مصدرنا علی كون اللاعبين امتنعوا، مرة اخری، صباح اليوم الخميس، عن خوض الحصة التدريبية، وهو ما دفع أعضاء المكتب الی الحضور لعقد اجتماع عاجل بهدف إعادة الأمور الی نصابها.

وأوضح مصدرنا أن لاعبي شباب بنجرير هددوا بعدم خوض مباراة شباب أطلس خنيفرة، نهاية الأسبوع الجاري لحساب منافسات البطولة الاحترافية في قسمها الثاني، في حال عدم الإفراج عن المستحقات المالية العالقة، مبرزا في السياق ذاته أن الأمر يتعلق بالشطر الأول من منحة التوقيع، منح مجموعة من المباريات، وواجبات الكراء.