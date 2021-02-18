اليابان تقدم 4 ملايين دولار لتعزيز حصول الأطفال اليمنيين على التعليم

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

قدمت الحكومة اليابانية 4 ملايين دولار منحة جديدة لمنظمة اليونيسيف لتدشين "مشروع تعزيز حصول الأطفال اليمنيين على التعليم الجيد" الذي يستمر ثلاث سنوات.



وقالت السفارة اليابانية في بلاغ وفقا لـ وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) "ان هذه المساهمة هي عبارة عن منحة إضافية لحزمة المساعدة الإنسانية البالغة 44.7 مليون دولار، والتي قررت حكومة اليابان تقديمها لليمن للعام الجاري، مما يرفع إجمالي مساهمات اليابان لليمن 48.7 مليون دولار في عام 2021".

ويهدف المشروع إلى تعزيز فرص حصول الأطفال اليمنيين على التعليم الجيد من خلال إجراء حملة توعية حول أهمية التعليم على الصعيد الوطني، وتزويد 135 ألف طفل بمجموعات حقائب مدرسية، ودعم بناء قدرات 3000 معلم ومعلمة من خلال التدريب، وغيرها من الأنشطة في مجال التعليم.