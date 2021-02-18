ولي عهد ابوظبي يلتقي حاكم عجمان

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في استراحة الصفيا بمنطقة مشيرف في عجمان، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي.



وتبادل الشيخ محمد بن زايد وحاكم عجمان خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وسبل توفير جميع مقومات العيش الكريم للمواطن، إضافة إلى تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.