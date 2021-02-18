دولة الإمارات وكردستان العراق تبحثان العلاقات الثنائية

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

التقى رئيس مجلس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني، قنصل عام الدولة لدى إقليم كردستان العراق أحمد الظاهري.



وبحث الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان على وجه الخصوص، وسبل تطويرها في كافة المجالات، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس مجلس وزراء كردستان العراق مسرور بارزاني، عن اعتزازه بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين إقليم كردستان العراق ودولة الإمارات، مؤكداً حرص قيادة الإقليم على تعزيزها في مختلف المجالات.

من جهته، أكد قنصل عام الدولة لدى إقليم كردستان العراق أحمد الظاهري، حرص قيادة دولة الإمارات على توطيد أواصر الأخوة والتعاون بينهما، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات.