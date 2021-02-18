بيانات تكشف عن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 110 ملايين حتى صباح اليوم الخميس.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 109 ملايين و900 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 61.9 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و430 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.