شكرا لقرائتكم خبر عن "فلاي دبي" تستعد لانضمام "بوينغ 737 ماكس" إلى أسطولها مجددا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني تحديد معايير العودة إلى الخدمة لطائرة "بوينغ 737 ماكس"، ستبدأ فلاي دبي إعداد الطائرة لخدمة المسافرين. يأتي هذا بعد عملية مراجعة شاملة لمدة 20 شهرًا شملت الشركة المصنعة والمنظمين والمهندسين والعلماء والباحثين والميكانيكيين والطيارين وكان هدفهم الرئيس والوحيد هو إعادة الطائرة بأمان إلى الخدمة.



وفي تعليقه على العودة إلى الخدمة، قال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: "تعد طائرة بوينغ 737 ماكس جزءًا لا يتجزأ من أسطول فلاي دبي ولدي ثقة كاملة في الطائرة مع عودتها الى خدمة المسافرين. السلامة هي المبدأ الأساسي لعملنا. قلنا إننا لن نعيد الطائرة إلى الخدمة إلا عندما يكون ذلك آمنًا وهذا الوقت هو الآن".

وحول جهود الهيئة العامة للطيران المدني وهي الجهة الرقابية والتنظيمية قال الغيث: "لقد لعبت الهيئة العامة للطيران المدني دورًا رئيسيًا إلى جانب الجهات التنظيمية الأخرى خلال المراجعة التي استمرت 20 شهرًا لطائرة بوينغ 737 ماكس".

وأضاف: "نود أن نشكر الهيئة العامة للطيران المدني على عملها الدؤوب والشامل. حددت الهيئة إطارًا واضحًا ودقيقًا للتحسينات والتعديلات على الطائرة التي يجب الوفاء بها قبل إعادة الطائرة إلى خدمة المسافرين بما فيها تدريب الطيارين الإضافي والإلزامي. سوف تمتثل فلاي دبي لجميع المتطلبات قبل أن نسمح للطائرة بالانضمام إلى أسطولنا".

وتوجت خلاصة العمل والإجراءات اللاحقة للمراجعة بالموافقة على إعادة الطائرة إلى الخدمة من قبل هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) ، ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) والهيئات التنظيمية الأخرى في العالم.

وتعود الطائرة إلى الخدمة بعد أن خضعت لواحدة من أكثر مراجعات السلامة اهمية في التاريخ. وقد أدى ذلك إلى العودة الناجحة إلى الخدمة التي لمسها المشغلون بالفعل في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية واوروبا.

وجاءت موافقة الهيئة العامة للطيران المدني في قرار السلامة الذي يحدد المتطلبات التي يجب أن تفي بها كل طائرة من طائرات بوينغ 737 ماكس في أسطول فلاي دبي:

- تحسينات البرامج والحماية الإضافية لنظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS)

- تحديثات البرامج الأخرى التي لا تتعلق بنظام التحكم في الطيران

- تعديل فصل التوصيلات.

- فحص دقيق للتأكد من خلو الطائرات من اي اجسام خارجية.

- تطوير تدريب الطيارين ويشمل التدريب في داخل القاعات الدراسية والتدريب الكامل على جهاز المحاكاة.

- انجاز رحلات الاستعداد التشغيلية

سيتم التحقق من صحة هذه التغييرات والتحسينات وستشكل جزءًا من موافقة الهيئة على دخول الطائرة الخدمة.

وخلال الفترة التي تم فيها إيقاف أسطول فلاي دبي المكون من 11 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وثلاث طائرات بوينغ 737 ماكس 9، تم الحفاظ عليها بدقة وخضعت لصيانة مستمرة كجزء من برنامج تخزين الطائرات النشط. وشمل ذلك عمليات تفتيش وفحوصات محددة تصل إلى 18 ساعة لكل طائرة كل أسبوع من أعمال الصيانة التي يتم إجراؤها وفقًا لأعلى المعايير الدولية. تم تنفيذ نهج منظم لتحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها والتي فاقت الحد الأدنى من المتطلبات الإلزامية لضمان عودة الطائرة إلى الخدمة في أفضل حالة ممكنة.

يقوم فريق الهندسة والصيانة في فلاي دبي حاليًا بتنفيذ جدول أعمال عودة الطائرة للخدمة. سيتم إعادة الطائرات بالتتابع إلى الأسطول باتباع عملية منظمة محددة.

سيخضع كل طيار في فلاي دبي إلى تدريب القاعات الدراسية الاضافية وتدريبات كاملة على جهاز محاكاة الطيران قبل أن يُسمح لهم بقيادة طائرة بوينغ 737 ماكس. هذا البرنامج التدريبي يتجاوز المتطلبات التنظيمية.

ومن السابق لأوانه في هذه المرحلة ، الإعلان عن دخول طائرة فلاي دبي بوينغ 737 ماكس الخدمة. سيتم الإعلان عن الوجهات التي ستعمل عليها الطائرة ضمن شبكة فلاي دبي في وقت لاحق.