ترامب يشن هجوما حاداً على وسائل الإعلام في أولى مقابلاته منذ مغادرته البيت الأبيض

محمد الفلاح - الخميس 18 فبراير 2021

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجوما على وسائل الإعلام أمس الأربعاء، في أولى مقابلاته منذ مغادرته البيت الأبيض، كما انتقد خلفه جو بايدن.



واتصل ترامب بشبكات "فوكس نيوز" و"نيوزماكس" و"أو إيه إن"، وجميعها صديقة له، ليتحدث عن وفاة المذيع الإذاعي المحافظ راش ليمبو أمس الأربعاء.

واستخدم ترامب حديثه لشبكة "نيوزماكس" اليمينية المتطرفة ليصف تويتر بأنه "ممل"، منذ أن تم منعه من استخدامه بعد أن اقتحم أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي الشهر الماضي مما خلف خمسة قتلى.

وعندما سُئل ترامب عن العودة على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إنه "يتفاوض مع عدد من الأشخاص".

وأضاف: "هناك أيضا خيار آخر لبناء موقعك الخاص، لأن لدينا (قاعدة دعم) أكثر من أي شخص آخر، لذا يمكنك حرفيا بناء موقعك الخاص".

كما انتقد ترامب الرئيس جو بايدن، مرجحا أن يكون "مضطربا عقليا".

ولم يعلق ترامب على ما إذا كان يخطط للترشح مجددا للرئاسة في العام 2024، وهو أمر بات ممكنا بعد أن برأه مجلس الشيوخ في محاكمته البرلمانية الأسبوع الماضي.

وقال ترامب عندما سئل عن خططه للعام 2024 : "لن أقول بعد لكن لدينا دعم هائل .. أنا الرجل الوحيد الذي تتم مساءلتي وترتفع أرقامي"، في إشارة لنسب التأييد.

وظل ترامب في منتجعه في مار آلاجو في ولاية فلوريدا منذ مغادرته البيت الأبيض قبل نحو شهر.

وواصل الرئيس السابق الادعاء بأن الانتخابات "سُرقت" منه، مروجا لنفس الأقوال التي قادت حشدا من مؤيديه لاقتحام مبنى الكابيتول.