عاصفة ثلجية تضرب أمريكا .. مصرع 32 شخصاً وانقطاع الكهرباء عن ملايين آخرين

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
تسببت العاصفة الثلجية التي تضرب الولايات المتحدة الأميركية في مقتل 32 شخصاً حتى الآن، وتركت 3.4 ملايين شخص يعانون من أجل البقاء دافئين، في ظل انقطاع التيار الكهربائي.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية من أن موجة برد “غير مسبوقة” ستجتاح الولايات المتحدة مصحوبة برياح قطبية ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة.
ومنذ أيام، تشهد البلاد من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي، سقوط أمطار متجمدة وثلوج وهبوب عاصفة ثلجية. كما تأثرت الولايات الجنوبية مثل تكساس التي عادة ما تسجل ارتفاعا في درجة الحرارة.
وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية “يعيش أكثر من 150 مليون أميركي في مكان تم فيه التحذير من الصقيع أو من هطول الأمطار المتجمدة ووضع خطط تأهب لمواجهة العواصف الثلجية”.
ويعود سبب موجة البرد المفاجئة التي ضربت الولايات المتحدة القارية إلى مزيج من الإعصار القطبي الذي يحمل درجات حرارة متجمدة والمنخفض النشط مع موجات هطول الأمطار.
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