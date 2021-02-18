شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: 50% من الإصابات المسجلة "كورونا المتحور" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت نسبة أعداد الحالات الحرجة في المستشفيات العراقية تزامنًا مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأفاد وزير الصحة العراقي حسن التميمي في مؤتمر صحفي اليوم بتسجيل انتشار واسع للاصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الماضية، مبيناً أن أكثرمن 50% من الإصابات من السلالة الجديدة المتحورة.

وأوضح أن الأطفال والشباب يتعرضون إلى مضاعفات شديدة بسبب الإصابة بالفيروس، محذرًا من ماوصفه بخطر كبير داهم في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.