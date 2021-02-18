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صدور حكم قضائي بحق المرأة التي القت طفليها بنهر دجلة

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بغداد - ياسين صفوان - أصدر القضاء العراقي ،اليوم الخميس، حكما على المرأة التي القت بطفليها في نهر دجلة من أعلى جسر الأئمة وسط بغداد.
وقال مصدر قضائي في تصريح "للسومرية نيوز" ، ان محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكما بالإعدام مرتين شنقاً حتى الموت للمرأة التي القت طفليها من اعلى جسر الائمة .

وكانت حادثة القاء الطفلين في نهر دجلة من فوق جسر الأئمة بالعاصمة قد أثارت غضب الرأي العام الذي هاجم هذا الفعل وطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق المرأة ، قبل ان تلقي القوات الامنية القبض عليها حيث أوضحت التحقيقات الأولية إلى أن المرأة قامت بهذا الفعل نتيجة خلاف مع طليقها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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