صدور حكم قضائي بحق المرأة التي القت طفليها بنهر دجلة

وقال مصدر قضائي في تصريح "للسومرية نيوز" ، ان محكمة جنايات الكرخ اصدرت حكما بالإعدام مرتين شنقاً حتى الموت للمرأة التي القت طفليها من اعلى جسر الائمة .

وكانت حادثة القاء الطفلين في نهر دجلة من فوق جسر الأئمة بالعاصمة قد أثارت غضب الرأي العام الذي هاجم هذا الفعل وطالب بإنزال أقصى العقوبات بحق المرأة ، قبل ان تلقي القوات الامنية القبض عليها حيث أوضحت التحقيقات الأولية إلى أن المرأة قامت بهذا الفعل نتيجة خلاف مع طليقها.