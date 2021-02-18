ياسمين صبري تستعد لاستقبال مولودها الأول

وأشارت أن ياسمين صبري لم تعلن عن الخبر إلا للمقربين منها، وسوف تؤجل مسلسلها الرمضاني القادم، وكذلك الإرتباطات الفنية في الفترة القادمة، لرغبتها في التركيز في هذه المرحلة العائلية الهامة .

أما رد فعل أحمد أبو هشيمة، فكان يتسم بالسعادة البالغة، حيث افترش طريق الفنانة بالهدايا والبالونات التي كتب عليها اسمها في جو رومانسي مذهل، بحسب ما نشر موقع "عيون الخليج" الالكتروني.

الجدير بالذكر أن أحمد أبو هشيمة لديه ولدان من زوجته الأولى " عمر ويوسف" ، 20 عام ، و17 عام ، ويُقال أن ياسمين صبري لها ابن من زوجها الأول لكنها لم تؤكد أو تنفي الخبر .