انت الان تتابع خبر باريس تستضيف مباحثات أوروبية أمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت الخارجية الفرنسية ،اليوم الخميس، إن وزير الخارجية جون إيف لودريان سيستضيف اليوم نظيريه الألماني والبريطاني في باريس على ان ينضم إليهما وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن عبر الفيديو في اجتماع لبحث الملف النووي الإيراني.
وقالت الوزارة ، ان الاجتماع سيبحث مسألة إعادة إحياء اتفاق 2015 المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي، وذلك قبل أيام من انقضاء مهلة نهائية حددتها طهران ستفرض من بعدها قيودا على عمليات التفتيش وتلغي العمل بالبروتوكول الاضافي الخاص بالاتفاق النووي .