انت الان تتابع خبر باريس تستضيف مباحثات أوروبية أمريكية بشأن الملف النووي الإيراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت الخارجية الفرنسية ،اليوم الخميس، إن وزير الخارجية جون إيف لودريان سيستضيف اليوم نظيريه الألماني والبريطاني في باريس على ان ينضم إليهما وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن عبر الفيديو في اجتماع لبحث الملف النووي الإيراني.

