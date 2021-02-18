القبض على عدد من المطلوبين في بغداد والنجف الأشرف

الوزارة قالت في بيان تلقته الخليج 365، ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتنسيق مع الفرقة الثانية - شرطة اتحادية ألقت القبض على شخصين يستقلان دراجة نارية وبحوزتهم قنابل يدوية في منطقة حي العامل ببغداد، حيث تم إحالتهم إلى الجهات التحقيقية المختصة لغرض إحالتهم إلى القضاء".واضاف البيان ان "مفارز المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع الفرقة الأولى - شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال أحد تجار المواد المخدرة في منطقة مدينة الصدر الواقعة شرق العاصمة، ضبط بحوزته مواد مخدرة مختلفة بالإضافة إلى أدوات أخرى تستخدم في عملية التعاطي".

وفي سياق متصل وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن النجف من إلقاء القبض على أحد العناصر المطلوبة للقضاء بتهم التجارة بالمواد المخدرة في محافظة النجف الأشرف وبحوزته مواد مخدرة نوع كرستال، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٢٨مخدرات)، تم مصادرة المواد وإحالة المتهم إلى التحقيق، وفقا للبيان.