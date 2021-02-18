وفد "فتح" في غزة استعدادا للانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزور وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح، قطاع غزة، اليوم الخميس، لمتابعة الاستعدادات الميدانية والإجرائية للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وقال منير الجاغوب، القيادي في حركة فتح لـ"الخليج 365"، إن الوفد الذي يضم أعضاء اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح واللواء إسماعيل جبر، وصبري صيدم، يزور غزة بهدف عقد اجتماعات للحركة في القطاع للتحضير للانتخابات.

بدوره، أكد صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن وفد اللجنة المركزية يصل اليوم تباعا إلى قطاع غزة، من أجل متابعة تفاصيل العملية الانتخابية.



وأوضح أن الزيارة تهدف لمتابعة عدد من القضايا، أهمها العملية الانتخابية ولقاء الأطر الحركية في غزة للاطلاع على مجريات الأمور، والمشاكل الموجودة والتحديات التي تواجه تنفيذ الانتخابات، واستكمال كامل الإجراءات المطلوبة.

وأشار صيدم إلى أن الوفد سيتابع الاستعدادات الميدانية التي تخص العملية الانتخابية والتواصل مع الكوادر وباقي تفاصيل وحيثيات هذا الملف.

وفي منتصف يناير /كانون الثاني الماضي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتخابات تشريعية في 22 مايو/آيار المقبل ورئاسية في 31 يوليو/تموز المقبل، واستكمال المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.



وستكون هذه الانتخابات التشريعية الأولى منذ العام 2006 والرئاسية الأولى منذ العام 2005.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حسمت الفصائل الفلسطينية، في اجتماعات استمرت يومين بالعاصمة المصرية القاهرة، آليات إجراء الانتخابات، وأزالت العقبات كافة أمام تنفيدها، مع وجود قضايا صيغت بصياغات فضفاضة تنتظر الحسم عند التنفيذ.

ووفق مصادر فلسطينية لـ"الخليج 365"، فإن حركتي فتح وحماس اتفقتا على عقد لقاءات ثنائية وأخرى مع الفصائل، لمتابعة أي عقبات تظهر في تنفيذ ما جرى التوافق عليه في اجتماعات القاهرة.