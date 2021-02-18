تفاصيل جديدة عن "الهروب المستحيل" بين الكوريتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفاصيل جديدة تتكشف عن رحلة مواطن من كوريا الشمالية إلى الجارة الجنوبية في محاولة هروب نادرة وتكاد تكون مستحيلة نظرا لصعوبتها.

وطبقًا لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال الجيش الكوري الجنوبي خلال بيان صحفي، إن الرجل، وهو في العشرينات من عمره وكان يرتدي بدلة غوص، يبدو أن سبح عبر الحدود البحرية وزحف عبر أنبوب تصريف مياه أسفل سياج الأسلاك الشائكة.

وشوهد الرجل لأول مرة عبر كاميرات المراقبة أثناء مروره بنقطة تفتيش عسكرية، وألقي القبض عليه بعد 3 ساعات لاحقًا عندما دخل منطقة محظورة تقع على بعد 2.5 ميل من جنوب المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وأقر الجيش بفشله في التحرك سريعًا وإلقاء القبض على الرجل، قائلًا: "لم نتخذ التدابير المناسبة، بالرغم من أنه تم رصد الرجل بنظام المراقبة الخاص به عدة مرات منذ وصوله للشاطئ."

ويحقق المسؤولون العسكريون في دافع الرجل وراء عبور الحدود، وكيف تمكن من السباحة في هذا الشتاء.

وأفادت تقارير بأن الرجل هو مدني، وأخبر كوريا الجنوبية بأنه أراد الانشقاق عن الشمالية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنه تم العثور على بدلة الغوص وزعانف على الشاطئ في بلدة "كوسونغ" الحدودية الشرقية.

ويقال إن البدلة ليست مصنوعة من المطاط، واستخدم خوذة معدنية التي عادة ما يستخدمها الصيادون.

وهذه ثاني حادثة انشقاق في غضون شهور بعدما تسلق كوري شمالي آخر السياج الحدودي في نوفمبر/تشرين الثاني، وواصل السير دون توقف حتى قطع نصف ميل قبل إلقاء القبض عليه.

وطبقًا لوكالة "يونهاب" للأنباء، اعترف الجنرال بارك جونج-هوان، رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان المشتركة، بوجود ثغرات في الوضع الأمني.

وقال خلال جلسة للجنة الدفاع البرلمانية: "نحن نأخذ هذا الموقف على محمل الجد، ونجري تحقيقًا ميدانيًّا. بناء على نتائج التحقيق سنتخذ الإجراءات اللازمة والصارمة لتأسيس موقف أمني حازم".

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش قد أعلن في وقت سابق إصلاح قنوات التصريف الموجودة بالمناطق الحدودية، بعد عودة منشق كوري شمالي آخر إلى وطنه باستخدام إحدى قنوات التصريف في جزيرة "كانغ هوا" غرب سول في يوليو/تموز الماضي.