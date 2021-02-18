شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد ابوظبي يلتقي حاكم عجمان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في استراحة الصفيا بمنطقة مشيرف في عجمان، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي.



وتبادل الشيخ محمد بن زايد وحاكم عجمان خلال اللقاء، الأحاديث الأخوية حول عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وسبل توفير جميع مقومات العيش الكريم للمواطن، إضافة إلى تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في جميع المجالات في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.