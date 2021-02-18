وفد ليبي رفيع المستوى قادماً من طرابلس يصل إلى القاهرة اليوم الخميس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل وفد ليبي رفيع المستوى قادماً من طرابلس إلى القاهرة اليوم الخميس، فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم التعاون وآخر الأوضاع على الساحة الليبية على ضوء التطورات الأخيرة بعد جولة الحوار الوطني الليبي فى سويسرا.



واستقبل وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، الوفد الليبي الذي يضم ثمانية من كبار المسؤولين الليبيين للقاء كبار المسؤولين المصريين.

يأتي ذلك بعد إعلان الأمم المتحدة عن سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا تتكون من مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين (من أقاليم ليبيا الثلاثة)، بالإضافة لرئيس حكومة مستقل عن المجلس.

وتم انتخاب محمد يونس المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، ونائبين هما عبدالله اللافي وموسى الكوني، وعبد الحميد دبيبة رئيساً للحكومة.