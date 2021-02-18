السلطات الأمنية في العراق تلقي القبض على 6 إرهابيين في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

ألقت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الخميس، القبض على 6 إرهابيين في بغداد (وسط) والأنبار (غرب) وديالي (شرق).



وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبدالله، في بيان إنه "بتوجيه من السيد القائد العام للقوات المسلحة، الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب يواصلون استهداف خلايا عصابات داعش الإرهابية" وفقا للعين.

وأضاف رسول أن "جهاز مكافحة الإرهاب تمكن من إلقاء القبض على 4 إرهابيين في قضائي التاجي شمالي بغداد و الفلوجة بمحافظة الأنبار، وجاءت عملية القبض بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع العراقية بإلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في ديالى.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة وقوة من الفوج الرابع لواء المشاة ٢٠ تمكنت من القاء القبض على اثنين من الإرهابيين في قرية باهيزه التابعة الى قضاء جلولاء بمحافظة ديالى".

وأضافت أن "ذلك جاء خلال عملية استخبارية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات ديالى".

وفي وقت سابق، اعتقلت قوة أمنية من الاستخبارات، مرافقاً لما يعرف بـ"أمير الجزيرة"، لدى داعش، عقب تسلله من الحدود السورية باتجاه غرب نينوى.

وتكثف القوات العراقية من حملات الملاحقة لفلول داعش منذ نحو شهر عقب التفجير الانتحاري المزدوج الذي ضرب منطقة الطيران في بغداد، وأسفر عن وقوع العشرات من الضحايا.

وأسفرت عملية عسكرية حملت عنوان "ثأر الشهداء"، جاءت غداة تفجير بغداد، باعتقال وقتل العشرات من عناصر التنظيم بينهم قيادات لداعش.

وأطلقت السلطات الأمنية العراقية عملية "أسود الجزيرة"، بعد أيام من حملة "ثأر الشهداء"، استهدفت مطاردة عناصر داعش في مناطق غرب البلاد.

واستطاع داعش عقب خسارته المدن التي احتلها في يونيو 2014، من إعادة تنظيم صفوفه مجدداً ومواصلة الهجمات التي تهدد أمن المدن والقطعات الأمنية.

واعتمد داعش منذ مطلع العام الماضي، على المناطق المفتوحة والصحراوية في نشر مسلحيه واستخدامها كقواعد وملاذات لصعوبة السيطرة عليها أمنياً .