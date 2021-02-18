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المملكة السعودية تعلن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المملكة تعلن انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس انطلاق المرحلة الثانية للتطعيم بلقاح كورونا (كوفيد19-) في كافة مناطق المملكة.

وقالت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل "تويتر" اليوم، إنه يمكن للراغبين بأخذ اللقاح معرفة أماكن مراكز اللقاح وحجز الموعد من خلال تطبيق صحتي، وذلك حسب الفئات المستهدفة.

وكشف وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة مساء الاثنين الماضي، عن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض السعودية بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة.

وكانت السعودية بدأت في 17 ديسمبر (كانون أول) الماضي، المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح ، التي تستهدف الذين تجاوزوا سن الـ65 عاما والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى.

يشار إلى أن السعودية سجلت لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد19- من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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