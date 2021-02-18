مجلس النواب الليبي ينفي تلقي ملفات الترشح للمناصب السيادية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 18 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أمس الأربعاء، ما يتم تداوله من أنباء حول فتح باب قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية.



وأكد بليحق، في بيان وفق موقع "218" الليبي أنه حتى الآن لم يرد لمجلس النواب أي شيء من البعثة الأممية الراعية لاجتماعات المناصب السيادية، وأن ذلك سيكون من خلال جلسة رسمية لمجلس النواب.

وأشار بليحق إلى بأنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن فتح باب الترشح عبر الموقع الرسمي للمجلس في وقته وبشكل واضح وعلني، وفقاً للإجراءات القانونية ذات العلاقة بهذا الشأن والمنظمة له.