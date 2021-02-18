"التهديد الإيراني" بنداً في أول محادثة بين نتانياهو وبايدن

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القدس: أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تباحث الأربعاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن في ملفّات عدّة بينها "التهديد الإيراني"، في أول مكالمة بين الرجلين منذ تولّي الرئيس الديموقراطي منصبه قبل حوالى شهر.

وقالت رئاسة الوزراء إنّ "المحادثة كانت دافئة وودّية للغاية واستمرّت قرابة الساعة"، في حين قال نتانياهو في حسابه الرسمي على تويتر إنّه بحث مع بايدن "اتفاقات" السلام في الشرق الأوسط و"التهديد الإيراني" وإدارة جائحة كوفيد-19.

والولايات المتحدة أكبر حليف تاريخي للدولة العبرية. وكان نتانياهو قد وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه "أفضل صديق" على الإطلاق حظيت به إسرائيل في سدة الرئاسة الأميركية.

لكنّ تأخّر التواصل بين بايدن الذي تولّى الرئاسة في 20 كانون الثاني/يناير ونتانياهو لنحو شهر أثار جدلاً في الصحف الإسرائيلية.

وكانت السفيرة الأميركية السابقة إلى الأمم المتحدة في عهد ترامب نيكي هايلي قد اتّهمت إدارة بايدن بـ"التعالي" إزاء "صديق مثل إسرائيل".

ولدى سؤالها مجدّداً عن أسباب عدم إجراء بايدن إلى حدّ الآن اتصالاً برئيس الوزراء الإسرائيلي على الرّغم من مرور نحو شهر على تولّيه سدّة الرئاسة الأميركية، أكّدت ساكي أنّ التواصل سيحصل "قريباً".

وقالت ساكي إنّ "أول اتصال لبايدن مع مسؤول في المنطقة سيكون مع نتانياهو".