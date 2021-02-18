توسيع قائمة أعراض كورونا لكشف المزيد من الحالات

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"الخليج 365" من لندن: أظهرت دراسة علمية أن توسيع قائمة الأعراض المستخدمة لاختبار كورونا يمكن أن يساعد في اكتشاف ثلث الحالات الأخرى الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

ووجد العلماء في جامعة كينغز كوليدج لندن أن الطريقة الحالية المتمثلة في إجراء اختبارات "الأجسام المضادة –PCR" التي تنفذها هيئة الصحة الوطنية NHS كشفت فقط عن حالات الإصابة بالفيروس عند أولئك الذين أظهروا سعالًا أو حمى أو فقدانًا لحاسة الشم.

وحسب تقرير لشبكة(سكاي نيوز)، فقد وجد الباحثون أن توسيع القائمة لتشمل التعب والصداع والتهاب الحلق والإسهال قد يكشف عن 96٪ من الحالات المصحوبة بالأعراض، مقارنة بـ 69٪ في ظل النهج الحالي.

قام العلماء في الجامعة وتحالف الاستجابة لتطوير لقاحات الأوبئة (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)) بتحليل البيانات من أكثر من 122000 مستخدم بالغ لتطبيق تتبع الأعراض وانتشار الفيروس في جميع أنحاء المملكة المتحدة للذين خضعوا لاختبار الأجسام المضادة.

اعراض محتملة

وأبلغ هؤلاء المستخدمون عن تعرضهم لمجموعة من الأعراض المحتملة لكورونا ـ COVID-19، وأبلغ 1202 عن اختبار الأجسام المضادة PCR إيجابيًا في غضون أسبوع من الشعور بالمرض.

ووجد تحليل البيانات أن إعطاء اختبارات مسحة تفاعل الأجسام المضادة (PCR) للأشخاص الذين يعانون من الأعراض التقليدية الثلاثة للسعال أو الحمى أو فقدان حاسة الشم قد يكون قد فات حوالي ثلث الحالات - حيث يلتقط 69٪ من الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

لكن اختبار الأشخاص الذين يعانون من أي من الأعراض السبعة للسعال والحمى وفقدان النقص الصغير والتعب والصداع والتهاب الحلق والإسهال في الأيام الثلاثة الأولى من المرض قد يكشف عن 96٪ من الحالات المصحوبة بأعراض.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للبيانات، فإن 31٪ من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لا يعانون من أي من الأعراض التقليدية الثلاثة في المراحل المبكرة من المرض عندما يكونون أكثر عدوى.

صداع وإسهال

ووجد الباحثون أيضًا أن مستخدمي التطبيق كانوا أكثر عرضة لاختيار الصداع والإسهال خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأعراض، والحمى خلال الأيام السبعة الأولى، مما يعكس كيف يمكن أن تظهر الأعراض المختلفة في أوقات مختلفة أثناء مسار الفيروس.

وتم الإبلاغ عن السعال أو ضيق التنفس (ضيق التنفس) من قبل 46 ٪ من الأفراد المصابين بكورونا ـ COVID-19 خلال الأيام الثلاثة الأولى من الفيروس.

وقال البروفيسور تيم سبيكتور من كينغز كوليدج لندن: "لقد عرفنا منذ البداية أن مجرد التركيز على الاختبار على الثالوث الكلاسيكي للسعال والحمى وفقدان الشم يفقد نسبة كبيرة من الحالات الإيجابية. وأضاف: "لقد حددنا فقدان الشم على أنه أحد الأعراض في شهر مايو، وأدى عملنا إلى قيام الحكومة بإضافته إلى القائمة، ومن الواضح الآن أننا بحاجة إلى إضافة المزيد".

متغيرات جديدة

وقال البروفيسور سبيكتور: "من خلال دعوة أي مستخدم يسجل أي أعراض جديدة لإجراء اختبار، أكدنا أن هناك العديد من أعراض COVID-19"

وأضاف: "هذا مهم بشكل خاص مع المتغيرات الجديدة التي قد تسبب أعراضًا مختلفة. بالنسبة لنا، الرسالة للجمهور واضحة: إذا كنت تشعر بتوعك جديد، فقد يكون كورونا COVID ويجب عليك إجراء اختبار." وقال أعضاء الفريق العلمي إن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تستخدم أيضًا في تجارب فعالية اللقاح.

وقال الدكتور جاكوب كرامر، رئيس التطوير الإكلينيكي في تحالف الاستجابة لتطوير لقاحات الأوبئة CEPI: "التشخيص الدقيق لحالات كورونا COVID-19 أمر بالغ الأهمية عند تقييم فعالية مرشحي لقاح فيروس كورونا في الدراسات واسعة النطاق، خاصة وأن العلامات والأعراض المرتبطة بالمرض واسعة النطاق تتداخل مع الالتهابات الفيروسية الشائعة الأخرى".

ونوه كرامر إلى أن "توفر نتائج هذه الدراسة رؤى مهمة من شأنها أن تساعد في تحسين اختيار إثارة الأعراض للعمل التشخيصي في تجارب فعالية لقاح COVID-19".

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