طرد مفخّخ يفجر مقر مجموعة "ليدل" في جنوب ألمانيا

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برلين: جُرح ثلاثة أشخاص بانفجار وقع الأربعاء داخل مبنى يضم مكاتب إدارية في جنوب ألمانيا، وفق ما أعلنته الشرطة، في حين تحدّثت وسائل إعلام عن طرد مفخّخ وصل إلى مقر مجموعة "ليدل" للبيع بالتجزئة.

وهُرع مسعفون إلى المقر الواقع في مدينة نيكارسولم على مقربة من شتوتغارت، كما أرسلت مروحية إلى المكان، وفق ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول حال المصابين.

وأوردت صحيفة "هايلبرونه شتيمه" المحلية اليومية أن طردا مفخّخا انفجر في مبنى إداري يضم مقر مجموعة "ليدل" للبيع بالتجزئة.