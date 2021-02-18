بـ 13 دولارًا.. شركة طيران إماراتية تُقدم عرضًا للسفر إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي"، أحدث شركات الطيران الوطنية في الإمارات، عن توفير 2500 تذكرة طيران إلى مدينة الإسكندرية بسعر 49 درهمًا (13.34 دولار) للتذكرة، ضمن استعداداتها لتدشين رحلاتها إلى مصر.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية، ستتاح التذاكر على متن الرحلة الافتتاحية إلى الإسكندرية في 22 فبراير 2021.

وتتوفر تذاكر العرض للتذكرة المخصصة للرحلة الواحدة فقط عبر رحلات محددة من وإلى الإسكندرية، وذلك لمرة واحدة فقط يومي الأربعاء والخميس 17 و18 فبراير 2021 على موقع الشركة وبحسب أسبقية الشراء، وحتى نفاد التذاكر، وفق الصحيفة.

وتأسست "ويز إير أبوظبي" بالشراكة بين شركة القابضة "ADQ" ومجموعة "ويز إير" القابضة.

وأعلنت عن شبكة من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي وتشمل أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وتل أبيب، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان.

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

وأشارت الشركة إلى تبنيها أفضل الممارسات في مجال التعقيم عبر شبكتها، من خلال التدابير الوقائية المعززة التي تضمن من خلالها صحة وسلامة المسافرين وأفراد طاقمها.