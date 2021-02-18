سفير إسبانيا يبحث إمكانية عقد اتفاقيات مع غرفة تجارة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري

ناقش سفير إسبانيا لدى القاهرة، رامون خيل كسارس، إمكانية عقد اتفاقيات اقتصادية مستقبلية مع نائب رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أحمد حسن، بحضور المستشار التجاري والاقتصادي الإسباني ادواردو سوريانو.

قال بيان صادر عن الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الخميس، إن سفير إسبانيا أكد خلال استقباله ممثلي الغرفة بمقر المركز الثقافي الإسباني، مساعي بلاده لتعزيز التعاون مع مصر على مستوى التبادل الثقافي والاقتصادي والتجاري، وفي مختلف المجالات، بما يعزز التقارب بين الشعبين، موضحًا أهمية التعاون بين مدن البحر المتوسط وتبادل الثقافة فيما بينها.

وأوضح سفير إسبانيا أنه من المقرر تنظيم ورشة عمل خلال شهر مارس المقبل، لمناقشة الوسائل العملية للتعاون بين الجانبين المصري والإسباني، مشيرًا إلى أن المكتب التجاري الإسباني، ينظم بعثات تجارية كل عام لوفود الأعمال من إسبانيا في مختلف القطاعات، لزيارة مصر والبحث عن شركاء محتملين وفرص عمل جديدة في السوق المصري.

من جانبه أكد أحمد حسن نائب رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، أهمية العلاقات التجارية بين مصر وإسبانيا، مشيرا إلى أهمية جذب الاستثمارات الإسبانية لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح حسن أن حجم الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغ 947 مليون دولار، فيما يصل عدد الشركات الإسبانية العاملة في مصر نحو 193 شركة.

وأشار إلى أن مصر وإسبانيا تجمعهما منذ عقود علاقات تعاون وصداقة تتسم بالعمق وتوافق الرؤى، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التنسيق بين دول جنوب المتوسط وشماله، في ضوء ما تتعرض له منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط من تحديات نتيجة الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة.