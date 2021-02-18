ماذا دار في أول اتصال هاتفي بين بايدن ونتنياهو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن/ تل أبيب- (بي بي سي):

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد 27 يوما مضت على تنصيب بايدن.

وأعرب الرئيس بايدن، خلال المكالمة، عن التزامه بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. كما ناقش التعاون الدفاعي بين الجانبين، بالإضافة إلى التعاون المستمر في قضايا الأمن الإقليمي، كالعلاقات مع إيران.

وأكد الرئيس بايدن دعمه تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

ولم يكشف الكثير عن تفاصيل الحوار، لكن تقارير أفادت "أن المكالمة تناولت دفع عجلة السلام في جميع أنحاء المنطقة، ومن ذلك السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأكد بايدن، بحسب بيان البيت الأبيض، على الالتزام الثابت بأمن إسرائيل، ونقل نيته تعزيز جميع جوانب الشراكة الأمريكية الإسرائيلية.

وأضاف البيت الأبيض أنهما "ناقشا أهمية استمرار التشاور الوثيق بشأن قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران".

وأوضح مكتب نتنياهو أن المكالمة كانت ودية واستمرت ساعة.

وكان تأخر المكالمة الأولى بينهما قد أثار جدلا في إسرائيل بشأن الأسباب التي تدفع بايدن إلى عدم الاتصال بنتنياهو وتبعات ذلك على إسرائيل.