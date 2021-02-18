اخبار العالم

رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة في القاهرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (بي بي سي):

يلتقي رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى القاهرة، لبحث التطورات الخاصة بالعملية السياسية في ليبيا.

ويأتي هذا عقب تشكيل المجلس الرئاسي الجديد. التي سيتبعها تشكيل حكومة انتقالية.

زيارة دبيبة تأتي بعد أيام من زيارة وفد دبلوماسي مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس لبحث إمكانية إعادة فتح السفارة المصرية هناك.

ومن المقرر أن تدير حكومة رئيس الوزراء الليبي الجديد فترة انتقالية لنحو عام، تجري بعدها انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا