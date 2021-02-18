رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (بي بي سي):

يلتقي رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبدالحميد دبيبة بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى القاهرة، لبحث التطورات الخاصة بالعملية السياسية في ليبيا.

ويأتي هذا عقب تشكيل المجلس الرئاسي الجديد. التي سيتبعها تشكيل حكومة انتقالية.

زيارة دبيبة تأتي بعد أيام من زيارة وفد دبلوماسي مصري إلى العاصمة الليبية طرابلس لبحث إمكانية إعادة فتح السفارة المصرية هناك.

ومن المقرر أن تدير حكومة رئيس الوزراء الليبي الجديد فترة انتقالية لنحو عام، تجري بعدها انتخابات عامة في ديسمبر المقبل.