منظمة التجارة العالميّة : علينا مساعدة الدول الفقيرة للحصول على لقاحات "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أكدت النيجيرية نغوزي أوكونجو إيويلا، المديرة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية أنه يجب على المنظمة أن تساعد في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ورأت نغوزي أوكونجو إيويلا أنه بإمكان منظمة التجارة العالمية أن تساهم أكثر في حل أزمة جائحة كورونا من خلال "المساعدة في تسهيل حصول الدول الفقيرة على اللقاحات".

وقالت الخبيرة الاقتصادية النيجيرية "من المصلحة الذاتية لكل دولة، أن يكون الجميع مطعمين ضد هذا الفيروس، لأنك لن تصبح بأمان إلى أن يصبح الجميع بأمان"، معتبرة أن "من واجب المنظمة أيضا أن تساعد في تحقيق هدفها الأول، المتمثل في تحسين مستويات المعيشة في الدول الفقيرة".

وأضافت "يتعلق الأمر بخلق فرص عمل للناس، بإيجاد عمل لائق لهم...إنه يتعلق بتحسين حياتهم"، مشيرة إلى الدور الذي يمكن للمنظمة أن تؤديه للمساهمة في جهود التعافي من الركود الناجم عن الجائحة.

وفي إطار الحديث عن موضوع آخر، لفتت أوكونجو إيويلا إلى أنها "مصممة على إنهاء المفاوضات المستمرة منذ 20 عاما، بشأن الإعانات التي تقدم لمصائد الأسماك، والتي تساهم في الصيد الجائر، وتابعت "هذا الأمر لا يمكن أن يطول أكثر، ويجب أن ننتهي منه، ولا يمكننا تحمل الفشل في هذا الملف".

جدير بالذكر أن نغوزي أوكونجو إيويلا ستتولى مهام منصبها في الأول من مارس المقبل.

روسيا اليوم