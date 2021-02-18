في الذكرى العاشرة لحراك “20 فبراير”.. دعوات الاحتجاج في الرباط تتجدد

جدة - عبدالحي حسين - في ذكراها العاشرة، أطلق نشطاء دعوات للاحتجاج، بعد غد السبت، في العاصمة الرباط، إحياءً لحراك 20 فبراير، الذي انطلق في 2011، في سياق الربيع العربي.

وقال نشطاء، في دعوات أطلقوها على شبكات التواصل الاجتماعي، إنهم يدعون إلى الخروج للاحتجاج، مساء بعد غد، في ساحة باب الأحد في العاصمة الرباط.

الدعوة، التي أطلقها النشطاء، لقيت صداها لدى المنظمات الحقوقية، إذ أطلقت “الجبهة الاجتماعية المغربية”، التي تضم عددا من المنظمات الحقوقية دعوات لتخليد الذكرى العاشرة للحراك، تحت شعار: “عشر سنوات من النضال في وجه تزايد القمع، والاستبداد، والحصار على الحقوق، والحريات”.

وفي السياق ذاته، أكدت مكونات “الجبهة الاجتماعية المغربية” أن ذكرى 20 فبراير سترفع فيها شعارات المطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، ووقف المتابعات في مختلف الملفات.

ويسود ترقب كبير حول تعاطي السلطات الأمنية مع الدعوات للاحتجاج، إذ سبق أن تم منع عدد من الوقفات الاحتجاجية لحقوقيين، بحجة التدابير المفروضة، بسبب جائحة كورونا.

وكانت احتجاجات 20 فبراير قد عرفت التفاف الشباب من مختلف التوجهات السياسية حول مطالبها، الملخصة في ضرورة إرساء إصلاحات سياسية في المغرب، وهذه الاحتجاجات لم تخمدها تدخلات وزير الداخلية، واجتماعاته العاجلة مع الأمناء العامين للأحزاب لجمع مقترحاتهم حول الإصلاحات، قبل أن يلقي الملك خطابه في 9 مارس، الذي أعلن فيه حزمة من الإجراءات، على رأسها المراجعة الدستورية، والجهوية الموسعة.