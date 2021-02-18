هدى الريحاني تشتكي من انتحال صفتها

جدة - عبدالحي حسين - اشتكت الفنانة هدى الريحاني من انتحال حساب على “أنستغرام” لصفتها، يتابعه 85 ألف شخص، ظنا منهم أنه حسابها الرسمي.

وعبرت هدى الريحاني عن استيائها جراء انتحال صفتها، ونشرت، أمس الأربعاء، صورة للحساب، الذي عمد إلى ذلك، ثم علقت عليها بالقول: ”دابا بحال هاد الناس، شنو خاص يدار معاهم؟ انتحال الشخصية؟“.

ويعاني عدد من المشاهير في المغرب من انتحال صفتهم من طرف صحفات على أنستغرام، توهم المتابعين أنها حسابات رسمية لهم، بغية الحصول على متابعين بطريقة سهلة، وسريعة.

وسبق أن اشتكت الفنانة دنيا باطمة من حساب انتحل صفتها، والأمر نفسه حدث مع الفنانة دنيا بوطازوت.