قطارات الخليع.. مسافرون يعيشون ساعات في الجحيم في أطول رحلة بين البيضاء والرباط

جدة - عبدالحي حسين - تصر قطارات الخليع على إخلاف موعدها مع المغاربة، ففي فصل جديد من مسلسل رحلات العذاب مع مكتب القطارات، قضى مواطنون صباح هذا اليوم ساعات من الجحيم على متن القطار الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة.

وقطع القطار المسافة الرابطة بين الدار البيضاء والرباط في حوالي ساعتين ونصف، بسبب عطب تقني تسبب في توقفه عدة مرات على طول الخط.

وكانت النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة للمسافرين، احتجازهم حوالي نصف ساعة داخل القطار المكدس في محطة الرباط أكدال، وهو ما أشعل موجة احتجاجات كادت أن تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.

وازداد حنق المسافرين مع تفاجئهم بوضع متاريس أمنية داخل محطة الرباط المدينة للتحقق من رخص التنقل، وهو ما تسبب في طوابير طويلة زادت من غضب العالقين، خاصة منهم الموظفين الذين وجدوا أنفسهم متأخرين عن الالتحاق بعملهم.