والد الزفزافي: نناشد الملك إطلاق سراح معتقلي الريف.. ووالدته: نحب وطننا

جدة - عبدالحي حسين - ناشد أحمد الزفزافي الملك بالتدخل لإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، مشيرا إلى أن عدد من ظلوا وراء القضبان من معتقلي الحراك، يصل إلى 24 معتقلا.

وقال الزفزافي الأب، في بث مباشر ليلة أمس بالفايسبوك: “أناشد رئيس الدولة إطلاق سراح المعتقلين، إنهم 24 معتقلا على خلفية حراك الريف، يكفي ما عانوه منذ الاعتقال حتى الآن”.

واستغرب والد ناصر الزفزافي منع مدير سجن طنجة لناصر من الحديث في الهاتف مع والده، وقال، “هل يعلم المدير العام لإدارة السجون بذلك؟”.

من جهتها، قالت والدة الزفزافي، “نحن نحب وطننا ولم نقل لا نحن ولا أولادنا أننا نريد الإنفصال”.

وأضافت، “أنتم من تريدون الانفصال ولسنا نحن، أنتم من اتهمتمونا بالانفصال، أما نحن ففي بلدنا وليس لنا بديل عنه، أولادنا طالبوا بحقوقهم في الشوارع ولم يطالبوا يوما بالانفصال”.