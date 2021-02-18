وفاة شخص وإصابة 35 آخرين 7 منهم حالتهم حرجة في حادثة سير بإقليم برشيد

جدة - عبدالحي حسين - توفي شخص وأصيب 35 آخرون من بينهم 7 حالتهم حرجة، في حادثة سير بالطريق السيار الرابط بين مراكش والدار البيضاء على مستوى الجماعة الترابية سيدي المكي بإقليم برشيد.

وأفاد بيان للسلطات المحلية بإقليم برشيد أن الحادث نتج عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين بشاحنة مما أدى إلى وفاة سائق الحافلة وإصابة 35 شخص آخر.

وأكدت السلطات المحلية أنه جرى نقل المصابين صوب المستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم توجيه 7 من بينهم إلى المركز الاستشفائي الجامعي بالدار البيضاء نظرا لإصاباتهم الحرجة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن أسباب الحادث “قد تعود إلى صعوبة الرؤية على الطريق بسبب انتشار الضباب الكثيف”.

كما أشار البيان ذاته، إلى أنه تم فتح بحث بخصوص هذه الحادثة من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.