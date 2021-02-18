الجامعة تلزم لاعبي ومدربي البطولة بأداء الضريبة على الدخل

جدة - عبدالحي حسين - ألزمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اللاعبين والمدربين والأطر التقنية بالبطولة الاحترافية في قسميها الأول والثاني، بأداء الضريبة على الدخل ابتداءا من يناير 2021.

وراسلت جامعة الكرة، الأندية الوطنية للقسمين الأول والثاني، مؤكدة أنه بناء على قانون المالية لسنة 2021 فقد تقرر فرض ضريبة سنوية على الدخل تجاه جميع الرياضيين المحترفين، والمدربين، والأطر التقنية، انطلاقا من يناير 2021.

وتابعت المراسلة ذاتها، أن الرياضين المحترفين هم كل الأشخاص المتوفرين على عقد احترافي، ويكسبون الأموال مقابل مشاركتهم في أنشطة رياضية.

واشترطت الجامعة توفر المعنيين على عقد احترافي مندرج ضمن إطار القانون رقم 09-30، والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة وحاصل على ترخيص من الجامعة.