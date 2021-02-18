شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 في حادث مرورى جنوب مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب 46 آخرون فى حادث تصادم بين حافلة لنقل الركاب (أتوبيس) وشاحنة نقل بالكيلو 100 بطريق أسوان/ أبو سمبل البرى.

وقال مرفق إسعاف أسوان/ 1200 كم جنوب القاهرة/ ، في بيان صحفي ، إنه تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم "أتوبيس" يحمل عددا من المواطنين السودانيين، بمقطورة نقل بالقرب من الكيلو 100 على طريق أسوان / أبوسمبل جنوب المدينة ، ووجود مصابين ومتوفين.

ووفق البيان ، توجهت على الفور 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين وفاة أربعة أشخاص وإصابة 46 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم والاسعافات الأولية.