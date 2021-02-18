جهاز مكافحة الارهاب يلقي القبض على 4 إرهابيين في التاجي والفلوجة

بغداد - ياسين صفوان - تمكنت قوات جهاز مكافحة الارهاب ،اليوم الخميس، من القاء القبض على 4 ارهابيين في قضاءي الفلوجة والتاجي.

الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول اعلن في بيان تلقت "الخليج 365" نسخة منه انه وبتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، بمواصلة استهداف خلايا عصابات داعـش الإرهابية، القت قوات مكافحة الارهاب القبض على ٤ إرهابيين في قضاءي التاجي والفلوجة، مؤكدا ان عملية القبض جاءت بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة.